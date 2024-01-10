Doğal Gaz Desteği ve Ücretsiz Doğal Gaz: 2024'e Kadar Devam Ediyor mu?

Kış ayları geldiğinde, doğal gaz kullanımında artış yaşanırken, 2023 Nisan'ından bu yana devam eden doğal gaz desteği de önemini koruyor.

Doğal Gaz Desteği Hakkında Yeni Bilgiler

Vatandaşlar arasında doğal gaz destek ödemelerine dair yapılan araştırmalara göre, ücretsiz doğal gaz dağıtımının sona ereceği tarihle ilgili önemli bir duyuru yapıldı.

Doğal Gaz Yardımı: Sonlanacak mı?

Soğuk hava ve kar yağışının etkisiyle konutlarda doğal gaz kullanımında gözlemlenen artış, 2023 Nisan'ında devlet tarafından karşılanan doğal gaz faturalarını ve ücretsiz doğal gaz uygulamasını gündeme getirmişti. Bu uygulama, o tarihten bu yana devam ediyor. Ancak, 2024 yılına ilişkin devam edip etmeme konusunda belirsizlikler mevcut.

Nisan 2023'te Başlayan Ücretsiz Doğal Gaz

Nisan 2023'te devlet, faturaların tamamını karşılamaya başlayarak her ay yaklaşık 145 TL değerindeki 125 metreküplük doğalgaz bedelini ödüyordu. 25 metreküp doğalgaz desteğiyle birlikte, bu uygulamanın 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edeceği duyuruldu.

Son Tarih: 1 Mayıs 2024

Soğuk hava koşullarının etkisiyle doğal gaz kullanımındaki artış, faturaları da yükseltti. Devlet, belirli bir oranda fatura yardımı yaparak bu süreci dengelemeye çalışıyor. Yapılan son duyuruya göre, 2023 yılında başlatılan kampanya, 1 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek. Ancak, Mayıs 2024'ten sonraki kampanya hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Bu kampanya kapsamında, vatandaşlara sağlanan toplam doğalgaz desteğinin Mayıs 2024'te 87 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor.

Sakarya Gaz Sahası ve Doğalgaz Üretimi

Karadeniz'deki Sakarya gaz sahasından günlük 4 milyon metreküplük üretime ulaşıldı. Bu üretim, 1.500.000 hanenin doğalgaz ihtiyacını karşılayacak kapasitede. BOTAŞ, 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana doğalgaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapmadığını belirtti. Konuyla ilgili yeni detaylar resmi web siteleri üzerinden paylaşılmaya devam ediyor.