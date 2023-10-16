Dizel Rakiplerinden Yüzde 85 Daha Ekonomik Elektrikli Maxus ile 40 TL’ye 100 Kilometre

Otomotiv devi SAIC bünyesinde üretilen köklü İngiliz markası Maxus’un, binek araç konforu sunduğu %100 elektrikli modeli e-Deliver 3, yüksek oranda tasarruf vadediyor. WLTP şehir içi menzili 371 km olan model, dizel motorlu rakiplerinin yakıt giderine göre yüzde 85’e varan oranda daha az enerji tüketim maliyeti sunuyor. e-Deliver 3, 100 kilometrede sadece 40 TL’lik enerji kullanıyor. Üstelik aracın bataryasını 45 dakikada yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar doldurabilmek de mümkün. 8 yıl batarya garantisiyle sunulan Maxus e-Deliver 3, 4.8 metreküplük taşıma hacmiyle 2 adet Euro Palet için yeterli alan sunarken, 910 kilogramlık taşıma kapasitesiyle de beklentileri karşılıyor. “Dene ve Al Programı” ile şirketlere “Önce İşinde Dene Sonra Satın Al” başlığı ile aracı 6 ay boyunca deneyimleyebilecekleri bir zaman sunuluyor. e-Deliver 3’e kredi ile sahip olmak isteyenler için ise uygulamaya alınan ekim ayına özel 600 bin TL’ye 6 ay %0 faiz kampanyası dikkat çekiyor. Tüm bunların yanı sıra Doğan Trend Otomotiv Maxus ValueGuard Değer Koruma Güvencesi ile e-Deliver 3 kullanıcılarına araçlarını geri alma garantisi sunarak araçlarının 2. el değerini güvence altına alıyor. Ayrıca ekim ayında e-Deliver 3 satın alan Maxus kullanıcılarına dünyanın önde gelen şarj istasyonu markası Wallbox’ın Pulsar Plus modeli hediye ediliyor.