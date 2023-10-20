Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işleniyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde okuduğu cuma hutbesinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına değindi.

Hazreti Muhammed'in ilk yıllarında müşriklerin Mekke'deki Müslümanlara uyguladığı baskı ve zulümlerin iyice artmasının ardından, "içinde müjde ve hikmet barındıran" İnşirah Suresi'nin indirildiğini belirten Erbaş, "Bugün, başta Filistin olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirah Suresi'nin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum." dedi.