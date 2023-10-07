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Dışişleri Bakanlığından Uyarı!

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Dışişleri Bakanlığından Uyarı!
Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşlarını uyararak acil durum telefonlarını paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırıların ardından Filistin ve İsrail'deki Türk vatandaşlarını uyararak acil durum telefonlarını paylaştı.

Bakanlık, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

İsrail ve Filistin'deki gelişmelerin yakından takip edildiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın güvenli kapalı alanlarda kalmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Gelişmeler için Tel Aviv Büyükelçiliğimiz, Kudüs Başkonsolosluğumuz ile Bakanlığımızın resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarını takip etmeniz tavsiye olunur." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, acil durumlar için Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğunun nöbetçi/acil durum telefonu "+972 54 660 62 10", Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin nöbetçi/acil durum telefonu "+972 52 248 66 47" ile Konsolosluk çağrı merkezinin "+90 312 292 29 29" telefon numaralarını paylaştı.

"Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatıldığı duyurulmuştu

Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları, bu sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını duyurmuştu.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken silahlı gruplar, bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığını açıklamıştı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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