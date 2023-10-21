Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Kalıcı Barış İçin İki Devletli Çözüm Vakti

Fidan, uluslararası hukuk bağlamında mevcut yaklaşımların problemi çözmede yetersiz kaldığını belirtti. İsrail'in evrensel değerleri çiğnemesi ve bölgedeki gerçeklikleri yanıltıcı bir şekilde sunması, bu süreci daha da karmaşık hale getiriyor. İsrail'in Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki dini değerlere göstermediği saygı, uluslararası camianın tepkisini çekiyor.

Filistinlilerin Acıları ve İsrail'in Politikaları

"Filistinlilerin yaşadığı acıları sonlandırmak bizim için önceliklidir." diyen Fidan, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki yerleşim politikalarının Filistinli halkın haklarına aykırı olduğunu vurguladı. İsrail'in bu eylemlerini "terörle mücadele" adı altında yapması, global bir krizin kapısını aralayabilir. Ancak Türkiye'nin önceliği daima kalıcı barışın tesis edilmesidir.

İki Devletli Çözüm Vizyonu

Türkiye, bölgedeki gerilimin azaltılması ve Gazze'ye insani yardımların sürdürülmesi ile birlikte, iki devletli bir çözüme doğru ilerlemenin mümkün olduğuna inanmaktadır. 1967 sınırları temel alınarak, Doğu Kudüs'ün başkent olduğu bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasını destekliyoruz. Bu adımın, uluslararası arenada güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkı sunacağını düşünüyoruz.

Adil Barış İçin Atılacak Adımlar

Bir barış sürecinin başarıya ulaşması için tarafların taahhütlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, her iki taraf için de güvence mekanizmalarının hayata geçirilmesi şarttır. Türkiye, bölgede adil ve onurlu bir geleceği inşa etmek için aktif rol oynamaktadır. Hakan Fidan, "Şimdi bu vizyonu gerçekleştirme vaktidir." şeklinde konuşmasını sonlandırdı.