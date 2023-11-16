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Dışişleri Bakanı Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir

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Dışişleri Bakanı Fidan: Vahim olan Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir
Dışişleri Bakanı Fidan, "Vahim olan İsrail üstünde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir." dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Bosna-Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Fidan, burada yaptığı konuşmasında, "Vahim olan İsrail üstünde nüfuz sahibi Batılı ülkelerin Gazze'deki vahşet karşısında tam bir sessizliğe bürünmesidir." dedi.

Fidan, şöyle devam etti:

"İsrail'in Gazze'deki hukuk tanımazlığı karşısında sessiz kalmak dünyanın başka yerlerinde de hukukun ihlaline yeşil ışık yakmakla eş anlamlıdır"

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