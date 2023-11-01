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Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz

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Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile ortak basın toplantısı düzenledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile düzenledikleri ortak basın toplantısında, "Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz, adil bir dünya istiyorsak her zaman ilkeli ve tutarlı davranmak zorundayız." dedi.

Fidan, "(Gazze'deki gelişmeler) Bölge ülkelerini etkisi altına alacak bir savaşa dönüşmesini istemiyoruz. Aktörleri kalıcı barışı teşvik etmeye çağırıyoruz." diye konuştu.

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