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Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile telefonda görüştü

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Dışişleri Bakanı Fidan, Çekyalı mevkidaşı Lipavsky ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Çekyalı mevkidaşı Lipavsky, telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Fidan, İsrail'in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Ayrıca Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze'ye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

Kaynak:Haber Kaynağı

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