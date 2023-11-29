Dışişleri Bakanı Fidan "bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi gerektiğini" vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'ye ilişkin diplomatik temasları kapsamında, "Bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve kalıcı barış için çözüm sürecinin hemen başlatılması gerektiğini vurguladık. Filistin halkını yalnız bırakamayız. Uluslararası toplum, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, X sosyal medya hesabından 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'nde Filistinli kardeşlerinin yanında olduklarını belirten Fidan, "Türkiye olarak, Filistin halkına işgal ve zulme karşı haklı mücadelesinde desteğimizi sürdüreceğiz. Gazzeli sivilleri hedef alan savaşın durması için yoğun çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'ni temsil eden Temas Grubu'nun çalışmaları çerçevesinde, Fransa'nın başkenti Paris ve İngiltere'nin başkenti Londra'da yaptıkları görüşmelerin ardından 27 Kasım'da İspanya'nın Barselona kentinde Gazze konulu Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu'na katıldıklarını anlattı.

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda dün Gazze konusunu gündeme getirdiklerini anımsatan Fidan, bugün de New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi oturumuna ve Filistin Halkının Vazgeçilmez Hakları Komitesi'nin toplantısına katıldıklarını belirtti.

Fidan, temaslarına ilişkin, şunları kaydetti:

"Bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi, Gazze'ye insani yardım ulaştırılması ve kalıcı barış için çözüm sürecinin hemen başlatılması gerektiğini vurguladık. Filistin halkını yalnız bırakamayız. Uluslararası toplum, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmelidir."