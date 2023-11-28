  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sosyal medya fenomenlerine yurt dışına çıkış yasağı talebi

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sosyal medya fenomenlerine yurt dışına çıkış yasağı talebi

Yayınlanma:
Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sosyal medya fenomenlerine yurt dışına çıkış yasağı talebi
Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 15 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında, kimlikleri tespit edilen bazı sosyal medya fenomenleri hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesi istendi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilan Polat'ın 2019'da "şampiyonlar ligi" adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi. Savcılık, sosyal medya fenomeni olan bu kişiler hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilmesini talep etti.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
O Bankadan 1 Milyon TL Nakit Krediye Sadece 0,29 Faiz Oranı Koydu! İşte Detaylar...
O Bankadan 1 Milyon TL Nakit Krediye Sadece 0,29 Faiz Oranı Koydu! İşte Detaylar...
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
Hükümetten O Şartları Yerine Getiren Herkese 4.200 TL Fatura Yardımı! Başvuru Şartları Neler?
Hükümetten O Şartları Yerine Getiren Herkese 4.200 TL Fatura Yardımı! Başvuru Şartları Neler?
FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
FETÖ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
1034 firari yakalandı
1034 firari yakalandı
O Tütün Grubuna Sessiz Sedasız Rekor Zam!
O Tütün Grubuna Sessiz Sedasız Rekor Zam!
Halkbank Faizsiz 10.000 TL Verecek! Başvuru Şartları ve Detaylar
Halkbank Faizsiz 10.000 TL Verecek! Başvuru Şartları ve Detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere 5.000 TL İkramiye ve 12.350 TL Promosyon Müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere 5.000 TL İkramiye ve 12.350 TL Promosyon Müjdesi!