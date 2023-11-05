Dilan Polat'ın Vermiş Olduğu İfade Kocası Engin Polat'ı Suçlu Çıkardı! İşte Dilan Polat'ın Akıl Almaz İfadesi:

Sosyal medyada lüks yaşamı ve harcamalarıyla tanınan Dilan Polat ve eşi Engin Polat, Kara Para Aklama, Vergi Usul Kanunu'na Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Resmi Belgede Sahtecilik suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 1 Kasım'da gözaltına alındı. Polat çiftiyle birlikte toplam 16 şüpheli emniyetteki sorgularını tamamladı. Kara para aklama, vergi kaçırma, resmi belgede sahtecilik gibi çeşitli suçlardan haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli, sorgulamalarının ardından dün adliyeye sevk edildi.

Lüks Yaşamın Ardındaki Gerçekler

Dilan Polat'ın İstanbul Emniyeti'nde verdiği ifade, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ağlayarak ifade verdiği iddia edilen Dilan Polat, aylık gelirlerinin 150-200 bin lira arasında olduğunu söyledi. Kendisini "Ben para işlerine karışmam. Ticari işlerle bir ilişkim yok. Ben reklam yüzüyüm" olarak tanımladı.

İkamet Değişikliği İddiaları

Engin ve Dilan Polat, sorgulamada "Neden ikamet değişikliği yaptınız?" sorusuna "Çocukların okulu için" cevabını verdikleri ileri sürüldü. Bu cevaplarla lüks yaşamlarının ardında başka nedenlerin olduğu iddiaları ortaya atıldı.

Engin Polat'ın İfadesi

Engin Polat, iddiaları reddederek, "Tümü ticari ilişkidir. Şirket açtım, kapattım, sonra tekrar açtım" diyerek parayı biriktirdiklerini söyledi. Avukat Ahmet Gün ise şirketlerin sahibinin Engin Polat olduğunu ve kendi kazancının aylık 300 bin lira olduğunu ifade etti.

Dilan Polat'ın tutuklanması ve bu olayın ardındaki gizemli iddialar, kamuoyunda büyük ilgi uyandırmaya devam ediyor. Soruşturma sonuçları ve mahkeme kararları merakla beklenirken, bu olayın gelişmeleri yakından takip edilmektedir.