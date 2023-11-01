  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı

Yayınlanma:
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
İstanbul’da daha önce haklarında soruşturma açılan ve şirketlerinde arama yapılan Dilan Polat ve Engin Polat gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alınan Polat çifti ve beraberindekiler, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'ne getirildi.

Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan Sıla Doğu, Kürşat Polat ve Ahmet Gün, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılmış, şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyallerle defterlere el konulmuştu.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!
Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!
Milyonlarca çalışanı sevindirecek haber- 2024 tatil yılı olacak
Milyonlarca çalışanı sevindirecek haber- 2024 tatil yılı olacak
Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza
Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza
Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi
Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi
48 ildeki internette çocuk müstehcenliği operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı
48 ildeki internette çocuk müstehcenliği operasyonunda 50 zanlı gözaltına alındı
O bankadan müşterilerine 4.5 milyon TL’lik hediye!
O bankadan müşterilerine 4.5 milyon TL’lik hediye!
Emekli ve asgari ücret zammında gözler Aralık ayında, rakamlar konuşulmaya başladı
Emekli ve asgari ücret zammında gözler Aralık ayında, rakamlar konuşulmaya başladı