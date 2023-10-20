Dikkat, yaz geri geliyor! Hava durumu altı derece birden artacak,

Son dakika Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu: Yaz geri geliyor! Pastırma yazı ülkemizi etkisi altına alacak. Sonbaharın gelmesiyle birlikte artan yağışlar ve serin hava önümüzdeki günlerde etkisini kaybedecek ve hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak, 6 derece birden artacak. Peki, pastırma sıcakları ne zaman başlayacak, ne kadar sürecek?

PASTIRMA YAZI GELİYOR!

Son günlerde etkili olan serin ve yağışlı havalar yerini sıcak havalara bırakıyor. Yapılan son değerlendirmelere göre pastırma yazı tüm yurtta etkili olacak. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı, yağışlı sistemin 20 Ekim Cuma günü itibarıyla yurdu terk edeceği, yurdun doğusunda mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta 26-27 derecelere kadar çıkacak.

Hava sıcaklığı hafta sonundan itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'de mevsim normallerinin 3 ila 6 derece, Doğu Anadolu ile Güney Doğu Anadolu'da ise 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek

Ankara'da 16-17 dereceye düşen sıcaklıkların hafta sonunda 24-25 dereceye, İstanbul'da 23-25 dereceye, İzmir'de 28 dereceye kadar yükselecek.

PASTIRMA YAZI TARİHLERİ

Pastırma yazı, sonbahar mevsiminde genellikle ekim ayı sonuna doğru ile kasım ayının ikinci haftası arasında meydana gelir.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu bu günlerde, sıcaklıklar mevsim normallerine göre daha yüksek seviyelerde seyreder, gündüzleri güneşli, geceleri açık ve ayazlı olur.