Devletten Öğretmenlere Büyük Kıyak: Ek Ders Ücretlerini Artırma Kampanyası

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi olarak, ek ders ücret ödeme katsayılarının artırılması amacıyla başlattığımız imza kampanyası hala güncelliğini koruyor. Bu kampanya ile gündüz öğretimi için 140'tan 280'e, gece öğretimi için ise 150'den 300'e kadar olan katsayıların artırılması talebini dile getiriyoruz. Genel Başkan, bu önemli kampanyanın hala devam ettiğini belirterek, tüm eğitim çalışanlarını kampanyaya destek vermeye davet ediyor.

Genel Başkan Geylan'ın Açıklamaları

Genel Başkan Geylan, "Türk Eğitim-Sen olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 176. maddesinde düzenlenen ek ders ücret ödeme katsayılarının artırılması talebiyle düzenlediğimiz imza kampanyamız hız kesmeden sürüyor. Gündüz öğretimi için 140'tan 280'e, gece öğretimi için 150'den 300'e kadar olan katsayıların artırılması, eğitim çalışanlarının haklarını koruma açısından son derece önemlidir. TÜM MESLEKTAŞLARIMIZI DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ," dedi.





Kampanyaya Destek Olun!

Ek ders ücretlerinin artırılması talebini desteklemek ve imza kampanyamıza katılmak için ilgili dilekçe ve imza sirküsüne buradan ulaşabilirsiniz. Eğitim çalışanlarının haklarını savunmak için bir adım atın ve kampanyamıza destek olun!