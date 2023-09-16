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Devletten Öğrencilere Büyük Kıyak! Yol Masrafları Bizden Okuması Sizden Dedi

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Devletten Öğrencilere Büyük Kıyak! Yol Masrafları Bizden Okuması Sizden Dedi
Türkiye'de başlatılan 2023 ulaşım desteği programı, farklı illerde eğitim gören 400 bin öğrenciye ulaşım kolaylığı sunuyor. Bu sosyal yardım, eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı hedefliyor ve öğrencilerin geleceğe umutla bakmalarına destek oluyor.

Türkiye'de eğitim, her vatandaşın hakkıdır ve devlet, bu hakkı en iyi şekilde sağlamak için çeşitli sosyal yardım programlarına önem vermektedir. Bu bağlamda, 2023 yılında hayata geçirilen ve ailesinden farklı illerde eğitim gören öğrencilere yönelik ulaşım desteği programı büyük bir önem taşımaktadır. Bu program, eğitimde fırsat eşitliği sağlama amacı güderek, öğrencilere kolay ulaşım imkanı sunmayı hedeflemektedir.

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Ulaşım Desteği Nedir?

2023 yılında başlatılan ulaşım desteği programı, ailesinden farklı illerde eğitim gören öğrencilere yönelik olup, Türkiye genelinde 400 bin öğrenciye ulaşım kolaylığı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu program için ayrılan bütçe 300 milyon TL olarak açıklanmıştır. Öğrencilere yılda iki defa gidiş-dönüş olmak üzere toplamda öğrenci başına 750 TL'ye kadar ulaşım desteği sunulmaktadır.

Kimler Yararlanabilir?

Ulaşım desteği programından yararlanabilmek için belirli şartlar bulunmaktadır. Öncelikle, başvuran öğrencinin ailesiyle farklı illerde yaşaması gerekmektedir. Ayrıca, öğrencilerin 25 yaşının altında olmaları ve Türk vatandaşı olmaları gerekmektedir. Bu destekten açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri maalesef faydalanamamaktadır.

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Sosyal Yardımlaşma ve Destek

Bu önemli programın hayata geçirilmesindeki en büyük pay, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a aittir. Bakan Göktaş, sosyal yardıma muhtaç ailelerin öğrencilerine verilen bu ulaşım desteği programını başarıyla yürüttüğünü ve bugüne kadar 58 binden fazla öğrenciye ulaşıldığını açıklamıştır. Program, ilköğrenimden yükseköğrenime kadar tüm eğitim aşamalarındaki öğrencilere yöneliktir ve şehirlerarası ulaşım giderlerini azaltarak ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedeflemektedir.

Eğitimde Fırsat Eşitliği

Sosyal yardımlaşma modelleriyle her bireye ulaşmayı amaçlayan bu program, Türkiye'de eğitimde fırsat eşitliği sağlama hedefini desteklemektedir. Eğitim, her bireyin en temel hakkıdır ve devlet, bu hakkı herkes için erişilebilir kılmak için çaba göstermelidir. Ulaşım desteği programı, farklı illerde eğitim gören öğrencilere daha iyi eğitim olanakları sunarak toplumun her ferdine ulaşmayı hedeflemektedir.

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