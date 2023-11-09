Devletten Kadınlara Yönelik 3.456 TL Yeni Sosyal Yardım! Başvuru Şartları ve Detaylar

Türkiye'de hükümet, sosyal destek ilkesiyle halkına birçok destek sağlamaktadır. Ancak, çoğu insanın bilmediği bir destek türü de mevcut. Bu destek, özellikle doğum yapan kadınları ilgilendiriyor. Devlet, doğum yapan annelere, doğum sırasına göre destek ödemeleri sunmaktadır. Başvurular ise tek seferlik olarak PTT üzerinden gerçekleştirilmektedir. Aile Bakanlığı tarafından hayata geçirilen doğum desteği, annelere 1300 TL'ye varan ödemeleri kapsamaktadır. Bu destek, doğumun ardından hemen başvurularak, birkaç gün içinde PTT'den otomatik olarak çekilebilmektedir. Bu destek, 1. çocuk, 2. çocuk ve 3. çocuk için farklılık göstermektedir

Çocuk Sayısına Göre Ödenen Yardım

Devlet tarafından PTT aracılığıyla sunulan çocuk yardımı desteği, doğum yapan annenin çocuk sayısına göre belirlenmektedir. İlk çocuk için 300 TL, 2. çocuk için 400 TL ve 3. çocuk için 600 TL ödeme alabilirsiniz. Bu destekten faydalanmak için doğumun ardından başvuruda bulunmak gerekmektedir. Çalışan ya da çalışmayan, SGK'lı veya eşi üzerinden SGK'dan yararlanan her kadın, 3. çocuğunu doğurduğunda toplamda 1300 TL'ye kadar ödeme alabilir.

Çeşitli Desteklerle Kadınlara Verilen Güç

Devletin kadınlara yönelik sağladığı destekler birbirini takip etmektedir. Dul kadınlara yapılan destekler, çalışan annelere sunulan yardımlar, eşi vefat eden kadınlara iki ayda bir verilen ve yılda 6.000 TL'ye ulaşabilen destekler, sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK veya PTT'ye başvurulduktan sonra ödenmektedir.

Toplamda 1300 TL'ye Varan Destek

Zorlaşan hayat koşullarında doğum yapan annelere sağlanan destek, çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada psikolojik destek olarak önemli bir rol oynamaktadır. 1300 TL'ye kadar olan destek ödemeleri sadece annenin adına, PTT aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu haktan baba da faydalanabilir.

Başvuru şartlarında, çocuğun kimliğinin çıkartılmış olması ve e-devlet üzerinden gerekli işlemlerin tamamlanmış olması gerekmektedir. Destek, internet üzerinden her ay ödendiği iddiasına rağmen, aslında tek seferlik bir ödemedir ve PTT hesapları üzerinden çekilebilmektedir.