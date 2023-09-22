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Devletten 65 Yaş Aylığı Maaşında Sevindiren Artış! Artık 30.000 TL Ödenecek

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Devletten 65 Yaş Aylığı Maaşında Sevindiren Artış! Artık 30.000 TL Ödenecek
Yüksek Yaş Aylıkları Artıyor! Türkiye'de yaşlı vatandaşlara sunulan devlet destekleri yükseliyor. 65 yaş aylığı artışıyla ekonomik güvence artık daha yakın! Detaylar için okumaya devam edin.

Türkiye'de son zamanlarda artan yaşam maliyetleri, özellikle ihtiyaç sahibi ve düşük gelirli vatandaşlara yönelik devlet desteği programlarının sayısını ve miktarını artırma ihtiyacını doğurdu. Bu nedenle, ekonomik zorluklarla başa çıkmaya çalışan vatandaşlara sağlanan devlet desteklerinin miktarı, 2022 yılı itibariyle güncellenecek.

Devlet Destekleri Kimler İçin Artırılıyor?

Türkiye genelinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli destek ödemeleri yapılmaya devam ediyor. Bu destekler, ihtiyaç sahiplerinin günlük yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

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Destek Miktarları Yükseliyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, memur maaş katsayısına göre yapılan düzenlemeler sonucunda ihtiyaç sahiplerine ödenecek devlet desteklerinin miktarının artırıldığını açıkladı. Bu kapsamda, yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığının ödeme miktarı 1.997 TL'den 2.348 TL'ye çıkarıldı. Bu artış, yaşlı vatandaşların daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Artış Beklentileri

Geçtiğimiz Temmuz ayından itibaren yapılan bu artış, 2024 yılına doğru yeni bir artış beklentisine yol açtı. Bu hesaplama sonucunda, belirli şartları sağlayan vatandaşların hesaplarına yıllık 28.179 TL ödeme yapılması öngörülüyor. Bu artışlar, ihtiyaç sahiplerinin ekonomik olarak daha istikrarlı bir geleceğe sahip olmalarını hedeflemektedir.

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65 Yaş Aylığı Başvuru Şartları

65 yaşını doldurmuş ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar için devlet destekleri sunulmaktadır. Ancak bu desteklerden faydalanabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekmektedir. 65 yaş aylığı almak için gereken şartlar şunlardır:

  • 65 yaşını doldurmuş olmak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde herhangi bir sigorta kolundan (SSK, Bağ Kur, Emekli Sandığı) yararlanmamak ve aylık almamak,
  • Muhtaçlık sınırından daha düşük bir gelire sahip olmak.

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Bu şartları yerine getiren vatandaşlar, devlet desteklerinden yararlanma hakkına sahiptirler. Başvuru süreci ve gerekli belgeler hakkında daha fazla bilgi almak için yerel Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ofisine başvurabilirler.

Türkiye'de devlet desteklerinin artırılması, ihtiyaç sahibi vatandaşların daha iyi bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu desteklerin artırılmasıyla birlikte, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlar için daha fazla destek ve güvence sağlanmış olacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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