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Devletten 200.000 TL Hibe: Başvurular Sona Eriyor!

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Devletten 200.000 TL Hibe: Başvurular Sona Eriyor!
Devletten 200.000 TL hibe desteği ile kendi işinizi kurun! İŞKUR'un sağladığı bu fırsatı kaçırmayın. Başvurular hala açıkken şartları kontrol edin ve girişimciliğe adım atın. Hibe fırsatını yakalamak için şimdi başvurun!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş kurma hayali olan 18 yaşından büyük bireylere büyük bir fırsat sunuyor: 200.000 TL hibe desteği! Bu destek programı, kendi işini kurmak isteyenlere finansal bir destek sağlayarak girişimciliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Ancak başvuru süreci oldukça kısıtlı bir zaman dilimine tabii tutuluyor. Bu nedenle başvuruların son tarihine dikkat etmek çok önemli.

Kimler Başvurabilir?

İŞKUR'un bu hibe desteği programı, özellikle engelli bireyleri ve eski hükümlüleri kendi işlerini kurmaları konusunda teşvik etmek amacıyla başlatılmıştır. Hibelerin miktarı 2023 yılında artırılmış olsa da, başvuruların belirlenen tarihler içinde yapılması gerekmektedir. Online başvurular ise e-Devlet Kapısı üzerinden yapılmaktadır ve son başvuru tarihi bugün saat 23.59'da sona erecektir.

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Eski hükümlüler, başvurularını tamamladıktan sonra projelerini Adalet Bakanlığı'na bağlı ilgili birimler aracılığıyla bulundukları ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri'ne sunmalıdırlar. Bu destek programı kapsamında, engelli bireyler 150.000 TL'ye kadar, eski hükümlüler ise 200.000 TL'ye kadar hibe desteği alabilirler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Hibe desteğinden yararlanabilmek için bazı belirli şartları yerine getirmek gerekmektedir. Bu şartlar şunlar olabilir:

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  1. İŞKUR'a kayıt olma.
  2. 18 yaşından büyük olma.
  3. İş gücünün en az %40'ının fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal beceri kaybı nedeniyle dezavantajlı durumda olduğuna dair tıbbi raporlarla kanıtlama.
  4. Emekli maaşı almamak.
  5. Girişimcilik Eğitim Programı Sertifikası sahibi olma.
  6. Aktif olarak kayıtlı bir işyeri veya şirket bulunmaması.
  7. İşin kurulduğu ülke sınırları içinde ikamet etme.
  8. Mesleki diplomalara, sertifikalara, izinlere ve diğer gerekli belgelere sahip olma.
  9. Vasi olmama.
  10. Yürütülebilir dava dosyasının olmaması.
  11. Sığır ve koyun projeleri için sürü yöneticisi/hayvan sertifikası, arıcılık projeleri için arıcılık sertifikası.

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Bu şartları yerine getiren başvuru sahipleri, hibe desteği programından yararlanma hakkına sahip olabilirler. Ancak unutmayın ki bu programın detayları ve şartları zaman içinde değişebilir. Bu nedenle en güncel bilgilere ve başvuru tarihlerine dikkat etmek her zaman önemlidir.

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