Devletten 18 Yaşını Dolduranlara Yeni Yılda Faizsiz 50.000 TL Kredi Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar Açıklandı

Eski mahkumlar için devlet, özel bir destek programı sunuyor ve bu program, bireylerin kendi işlerini kurmalarına olanak tanıyor. İlgili İl Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri aracılığıyla Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlere iletilen online proje başvuruları, eski mahkumları topluma yeniden entegre olma ve ekonomik bağımsızlık kazanma yolunda önemli bir adım atmaya teşvik ediyor.

Hibe Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Hibe desteği, özel şartları karşılayan engelli bireyler için de geçerli bir seçenek sunmaktadır. Bu şartlar şu şekildedir:

İŞKUR Kaydı: Başvuru yapacak bireyin İŞKUR'a kayıtlı olması gerekmektedir. Yaş Sınırlaması: Başvuru yapan bireyin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir. Dezavantajlı İş Gücü: Başvuru yapan bireyin iş gücünün en az %40'ının dezavantajlı olduğunu tıbbi raporlarla kanıtlaması gerekmektedir. Emekli Maaşı: Başvuru yapan bireyin herhangi bir kurumdan emekli maaşı almıyor olması gerekmektedir. Girişimcilik Eğitimi Sertifikası: Başvuru yapan bireyin girişimcilik eğitim programını başarıyla tamamlamış olması gerekmektedir. Kayıtlı İşyeri Bulunmaması: Başvuru yapan bireyin aktif olarak kayıtlı bir işyeri veya şirketi olmaması gerekmektedir. İkamet Koşulu: Başvuru yapan bireyin işin kurulduğu ülke sınırları içinde ikamet etmesi gerekmektedir. Mesleki Belgeler ve İzinler: Başvuru yapan bireyin gerekli mesleki diplomalara, sertifikalara ve izinlere sahip olması gerekmektedir. Vasi Olmama Koşulu: Başvuru yapan bireyin vasi olmaması gerekmektedir. Dava Dosyası Olmaması: Başvuru yapan bireyin yürütülebilir bir dava dosyasının olmaması gerekmektedir. Proje Spesifik Belgeler: Sığır ve koyun projeleri için sürü yöneticisi/hayvan sertifikası, arıcılık projeleri için arıcılık sertifikası gerekmektedir.





Bu devlet destekli programlar, eski mahkumları topluma kazandırmanın yanı sıra engelli bireylerin ekonomik güçlenmelerini de hedeflemektedir. Online proje başvurusu ve hibe desteği, bu bireylerin kendi işlerini kurmalarını kolaylaştırarak, toplumda daha etkin bir rol almalarına olanak sağlamaktadır. Bu destekler, hem bireysel hem de toplumsal düzeyde önemli fırsatlar sunmaktadır.