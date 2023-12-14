Devlet Destekli Faizsiz 500.000 TL Konut Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

Ülkemizdeki konut fiyatlarındaki sürekli artış, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için önemli bir zorluk haline geldi. Ancak, devlet bu duruma çözüm sunuyor ve ev sahibi olmak isteyenlere 500 bin TL'ye kadar destek sağlıyor. İşte, devlet desteği için belirlenen şartlar ve ayrıntılar...

DEVLETTEN 500.000 TL KONUT DESTEĞİ ŞARTLARI

Ev satın almak isteyen vatandaşlara yönelik devlet teşviki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunuluyor. Düşük bütçeli vatandaşları desteklemeyi amaçlayan bu konut desteği için belirlenen şartlar şu şekilde:

1. Yaş Şartı

Destekten faydalanmak isteyen bireylerin 18 yaşını doldurmuş olmaları gerekmektedir.

2. Aile Durumu

Özellikle 3 çocuğa sahip ve eşi vefat etmiş olan kadınlar için yapılan konut desteği, barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

KONUT DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile Bakanlığı'nın sağladığı konut desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçekleştirmelidirler. Başvuruların alınmasının ardından değerlendirme sürecine alınan başvurular, koşulları sağlayan vatandaşlara devlet tarafından 500 bin TL'ye kadar nakdi destek ödemesi olarak yapılmaktadır.

DEVLETTEN KONUT DESTEĞİ ÖDEMESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağladığı konut desteği, tek seferde gerçekleştirilmektedir. Evini hemen almak isteyenler için ödeme tek seferde yapılırken, ev inşa etmek isteyenler içinse 3 taksit halinde ödeme seçeneği bulunmaktadır. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, 500 bin TL nakdi destek ödemesinin taksit sürelerini belirleme konusunda yetkilidir.

KAMU BANKASINDAN KONUT DESTEĞİ

Devlet desteğine ek olarak, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara Ziraat Bankası tarafından konut hesabı ile destek sağlanmaktadır. Bu konut hesabı TL cinsinden açılarak aylık ödemeler belirlenebilmektedir. Hesapta biriken miktarlar ile ev sahibi olmak mümkündür. Devlet katkı payı, hesapların 36 - 47 ay aralığındaki düzenli ödemelerinde yüzde 15, 48 - 59 ay aralığındaki hesaplarda yüzde 18 ve 60 ay ve üzeri hesaplarda yüzde 20 olarak uygulanmaktadır.

Konut hesabı ile ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, çekim haklarına saygı göstermeleri ve tapularını düzenli ödemelerle alabilmeleri için önemlidir. Ayrıca, konutun alınacağı tarihe kadar düzenli birikimin devam ettirilmesi gerekmektedir. Devlet katkısının hesaba yansıması için en az 36 ay süreyle düzenli birikim yapılması gerekmektedir. Hesaba ödeme 1 aylık veya 3 aylık vadeli olarak yapılabilmektedir. Konut hesabı istenildiğinde kapatılabilmektedir.