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Destek Ödemelerine Sessiz Sedasız Rekor Zam! Kasım Ayı Ödemesi Yüzde 60 Zamlandı

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Destek Ödemelerine Sessiz Sedasız Rekor Zam! Kasım Ayı Ödemesi Yüzde 60 Zamlandı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayında aile destek paketi, yaşlı ve engelli aylıkları gibi çeşitli destek ödemelerini hak sahiplerine iletiyor. Bu kapsamda düşük gelirli ailelere elektrik tüketim desteği, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlara özel sektörde istihdam desteği sağlanıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kasım ayında çeşitli destek ödemelerini hak sahibi kişilere iletecek. Bu destekler arasında dar gelirli ailelere yönelik aile destek paketi, yaşlı ve engelli vatandaşlara sağlanan aylıklar, bakıma muhtaç bireylere evde bakım maaşı, düşük gelirli evlerdeki çocukların eğitimine destek olan sosyal ve ekonomik yardımlar, elektrik tüketim desteği gibi ödemeler bulunmaktadır.

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Aile Bakanlığı'nın Sosyal Projeleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, toplumun farklı kesimlerinde bulunan vatandaşlara destek olabilmek için çeşitli projeler hayata geçirmiştir. Bu projeler, dar gelirli ailelere yönelik elektrik tüketim desteği gibi yardımlarla birlikte, zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşların özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı işyerlerine yönelik aylık 2811 TL destek ödemelerini içermektedir.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, geçtiğimiz yılın değerlendirmesinde, "Bakanlığımız tarafından zihinsel ve ruhsal engelli vatandaşlarımızın özel sektörde istihdamını desteklemek amacıyla korumalı iş yerlerine 1 milyon 34 bin TL ödenek aktardık. Bu iş yerlerinde çalışan engelli bireyler için ise 2016 yılından bugüne kadar toplam 3 milyon 965 bin TL destekte bulunduk" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Sosyal Yardımlarda Zam Beklentisi

Kasım ayı ödemeleri ile ilgili bekleyiş sürerken, farklı sosyal yardım ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım ödemeleri konusunda düzenli olarak resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden bilgilendirme yapmaktadır. Bu kapsamda, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren sosyal yardım ödemelerine, ocak ayında memur maaş zammının netleşmesinin ardından memur maaş katsayısına göre zam yapılması beklenmektedir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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