Deprem Riski Taşıyan 16 İl Açıklandı: Ankara ve Diğer Tehlikeli Bölgeler
Türkiye, jeolojik yapısı nedeniyle deprem riski taşıyan bir ülke olarak bilinir ve bu risk her geçen gün daha fazla dikkate alınmaktadır. Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin deprem riski taşıyan bölgelerini alfabetik sıraya koyarak açıkladı ve vatandaşları bu konuda uyardı.
İşte, deprem riski taşıyan 16 il ve beklenen büyüklükleri:
- Adana: 7.1
- Adıyaman: 6.9
- Afyon: 6.9
- Ağrı: 7.5
- Aksaray: 6.5
- Amasya: 7.3
- Ankara: 6.6
- Antalya: 7.0
- Ardahan: 6.5
- Artvin: 6.5
- Aydın: 7.3
- Bartın: 6.7
- Batman: 6.5'den küçük
- Bayburt: 6.5'den küçük
- Bilecik: 6.5'den küçük
- Bingöl: 7.2
Prof. Ercan, bu illerde 7 ve üzeri büyüklükte depremlerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Deprem riski taşıyan bölgelerdeki vatandaşların hazırlıklı olmaları ve deprem planları yapmaları önemlidir.
Ayrıca, Prof. Ercan, deprem riskine karşı güvenli sayılabilecek şehirlerin de listesini açıkladı. Bu şehirler, daha düşük deprem riski taşıyan bölgeler olarak kabul ediliyor ve şunları içeriyor:
- Kırklareli
- Zonguldak
- Kastamonu
- Sinop
- Samsun
- Giresun
- Ordu
- Trabzon
- Rize
- Artvin
- Mardin
- Siirt
- Batman
- Urfa
- Mersin
- Antalya
- Konya
- Karaman
- Niğde
- Nevşehir
- Ankara
Bu şehirlerde deprem riski daha düşük olsa da, unutulmaması gereken bir gerçek var: Deprem her an her yerde olabilir. Bu nedenle, tüm vatandaşların deprem hazırlıklarını sürdürmeleri, acil durum planları yapmaları ve bilinçli bir şekilde hareket etmeleri önemlidir. Depreme karşı hazır olmak, hayat kurtarabilir.