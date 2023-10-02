Deprem Kâhini Hoogerbeets'ten Şok Uyarı! Büyük Deprem Alarmı!

Ünlü Hollandalı Frank Hoogerbeets, son yaptığı deprem tahminleri ile yine gündeme geldi. Kendisini "Deprem kâhini" olarak tanımlayan Hoogerbeets, SSGEOS adlı araştırma grubunun lideri olarak tanınıyor. En son Pakistan'da büyük bir depremin eşiğinde olduğumuzu belirtti.

Yaklaşan Depreme Dair İddialar

SSGEOS ekibi, Pakistan'da sonraki 48 saat içerisinde büyük bir depremin olabileceğini belirtti. Bu tür açıklamalar, özellikle Hoogerbeets'in Türkiye'de yaşanan depremleri önceden doğru tahmin ettiği iddialarıyla birlikte Pakistan'da endişe ve korkuya neden oldu.

Ancak, geçmişte Hoogerbeets'in yaptığı bu tür tahminlerin rastlantıya dayandığı ve gerçek bir bilim adamı olmadığı eleştirileriyle karşı karşıya kalmıştı.

Elektrik Yoğunluğu ve Deprem Tahminleri

SSGEOS, atmosferdeki elektrik hareketlerini analiz ederek olası depremleri tahmin ediyor. En son Pakistan'ın fay hatları üzerinde yüksek elektrik yoğunluğu tespit ettiler. Ne var ki, Pakistan Meteoroloji Dairesi bu tür iddialara henüz bir yanıt vermedi. Ancak bu bölgede, Hindistan ve Avrasya tektonik plakalarının bulunması nedeniyle yüksek deprem riski olduğu bilinmektedir.

Geçmişteki Başarılı Deprem Tahminleri

Geçen sene şubatta, Hoogerbeets Güney ve Orta Türkiye, Ürdün, Suriye ve Lübnan bölgeleri için 7.5 büyüklüğünde bir deprem tahmini yapmıştı. Bu tahminden kısa süre sonra yaşanan deprem, onun "deprem kahini" olarak adlandırılmasına yol açtı.