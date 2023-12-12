DenizBank'tan Yılbaşına Özel Emekli Promosyonu! 20.000 TL Ödenecek

DenizBank, emeklilere özel nakit promosyon kampanyasıyla müjdeli bir duyuru yaptı. Emekli vatandaşlara, DenizBank'a maaşlarını taşıyanlara özel peşin ödeme avantajı sunulacak. Detaylar şu şekilde:

DenizBank Emekli Promosyon Kampanyası Detayları

DenizBank, kendi bünyesine emekli maaşını taşıyanlara yönelik özel bir kampanya başlattı. Bu kapsamda, DenizBank'a maaşlarını taşıyan emeklilere 5 bin TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Başvuru ve Detaylar

Emekli maaşını DenizBank'a taşımak isteyenler, şubelere gitmeye gerek kalmadan MobilDeniz veya e-Devlet üzerinden kolayca başvuru yapabilirler. Ayrıca, 0850 222 0 800 numaralı iletişim merkezini arayarak da başvuruda bulunabilir ve maaşlarını 3 yıl süreyle DenizBank'tan alma sözü verebilirler.

Standart Promosyon Kampanyası

DenizBank'ın bu kampanyası, 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını DenizBank'a taşıyanlar için geçerlidir. Kampanya kapsamında ödeme, emekli maaş tutarını dikkate alarak peşin olarak yapılacaktır.

Birden Fazla Emekli Maaşı Alanlara Özel Avantaj

Bankadan birden fazla emekli maaşı alan müşterilere, ödenecek promosyon tutarı, maaş tutarlarının toplamı üzerinden hesaplanacaktır. Bu sayede, müşteriler ekstra kazanç elde edebilecekler.

18 Yaş Altı Emekli Maaşı Alanlara Promosyon

18 yaş altında emekli maaşı alan müşteriler için de özel bir düzenleme bulunmaktadır. Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir. Velayeti altında bulunanlara ise, kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla alınan anne veya babasının gelir/aylıkları toplamı esas alınarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

DenizBank'ın emekli promosyon kampanyası 31.12.2023 tarihine kadar geçerli olup, banka kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir. Bu fırsatları kaçırmamak adına, emeklilerin başvurularını zamanında gerçekleştirmeleri önemlidir.