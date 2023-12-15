Denizbank'tan 250.000 TL Faizsiz Deprem Yardım Kredisi! Başvuru Şartları ve Detaylar

Denizbank, Türkiye genelindeki depremzedeleri desteklemek amacıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) önemli bir adım attı. Banka, depremden etkilenen illerdeki bireyleri ve işletmeleri finanse etmek üzere önemli bir kredi anlaşması imzaladı.

Küresel İşbirliği ile Sağlanan Destek

Denizbank'ın bu önemli adımı, uluslararası alanda saygın kuruluşlarla gerçekleştirdiği işbirlikleriyle destekleniyor. Banka, Uluslararası Finans Kurumu (IFC), Proparco ve EFSE ile toplamda 70 milyon ABD doları ve 45 milyon euro tutarında kredi anlaşması imzaladı. Bu küresel işbirliği, depremden etkilenen 11 ilde bulunan bireyleri ve tarım işletmelerini finanse etmek amacıyla gerçekleştirildi.

Finansmanın Kapsamı

Denizbank'ın sağladığı finansman, 6 Şubat'taki depremden etkilenen illerdeki bireyleri ve tarım işletmelerini desteklemeyi hedefliyor. Bu kapsamda, banka tarafından sağlanan kredi imkanları, etkilenen bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak ve ekonomik canlılığı desteklemek adına kullanılacak.

Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Banka yetkilileri, yapılan açıklamada, bu kredi anlaşmasının Denizbank'ın sosyal sorumluluk anlayışının bir yansıması olduğunu belirttiler. Deprem mağdurlarına sağlanan finansal destek, bankanın toplumsal sorumluluğuna duyduğu bağlılığı vurguluyor. Ayrıca, bu tür acil durum kredi anlaşmalarıyla Denizbank, toplumun güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.