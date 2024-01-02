Denizbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası: 50.000 TL Kredi Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Denizbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası, yaptıkları son duyuru ile 50 bin TL kredi alacak olan kişilere önemli bir uyarıda bulundu. Bankaların yaptığı açıklamada, gelir belgesiz kredi kullanacak kişilere geçen senenin kampanyasının devam ettiği, bu kredilere başvuranların hızlı bir şekilde kredi kullanabilecekleri belirtildi. İşte detaylar:

Denizbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası Kredi Başvurusu: 50.000 TL Nasıl Alınır?

Denizbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu kampanya kapsamında nakit kredi alacak kişilere 3 ay ertelemeli, 36 ay vadeye kadar 50 bin TL ödeme imkanı sunulmaktadır. Bu krediler, başvuran kişinin kredi notuna göre belirlenir. Ayrıca başvuru yapanlar, diledikleri takdirde kredi kartı talebinde de bulunabilirler.

Denizbank Kredi Başvurusu SMS ile Kolayca Yapılabilir

Denizbank müşterileri, kredi başvurusunu kolayca SMS ile yapabilirler. Kredim TC kimlik doğum tarihi yazarak bu bilgileri 3280 numarasına göndermeleri yeterlidir.

QNB Finansbank Başvuruları SMS ve İnternet Üzerinden Onaylanıyor

QNB Finansbank, TC kimlik numarasını 5030 numarasına gönderenlere 50 bin TL kredi imkanı sunmaktadır. Ayrıca banka hesabı olanlar, QNB mobil uygulamasını kullanarak kredi başvurusu yapabilir ve hızlı bir şekilde onay alabilirler.





Yapı Kredi Bankası Ödemeleri Hızlı ve Kolay

Yapı Kredi Bankası, kredi ödemelerini SMS ve internet bankacılığı üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Banka müşterileri, Yapı Kredi Bankası mobil uygulamasını kullanarak işlemlerini kolayca tamamlayabilirler. Ayrıca banka müşterisi olmayanlar da başvuru yapabilirler. SMS ile kredi başvurusu yapmak için bireysel TC kimlik, aylık gelir ve doğum tarihi bilgilerini 4411 numarasına göndermek yeterlidir.

Denizbank, QNB Finansbank ve Yapı Kredi Bankası tarafından başlatılan bu 50 bin TL gelir belgesiz kredi kampanyasında ihtiyacınıza göre, size uygun olan bankayı seçebilir ve başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz. Başvurular ayrıca banka şubelerinden şahsen de yapılabilmektedir.