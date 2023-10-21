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DenizBank 21 Ekim 2023 Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası

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DenizBank 21 Ekim 2023 Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası
DenizBank Emeklilere Özel Promosyon Kampanyası ile Emekli Maaşınızı DenizBank'a taşıyın, 5.000 TL'ye varan promosyon kazanın! Ekonomik rahatlama şimdi parmaklarınızın ucunda. Kampanya tarihi 31.12.2023, detaylar için hemen bizi arayın!

DenizBank, emeklilere yönelik özel bir promosyon kampanyası başlattı. Emekli maaşınızı DenizBank’a taşıyarak 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilirsiniz. Emekli maaşınızı şubelerimize gelmenize gerek kalmadan MobilDeniz’den veya e-Devlet üzerinden bankamıza aktarabilir, promosyon başvurusuna MobilDeniz’den ve 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayıp maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek dahil olabilirsiniz.

Kampanya Detayları

Standart Promosyon Kampanyası, 01.11.2022 - 31.12.2023 tarihleri arasında emekli maaşını DenizBank'a devir eden emekli maaş müşterileri için geçerlidir. Promosyon bedeli peşin olarak hesabınıza yatırılacaktır.

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Kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerlidir. DenizBank kampanya dönemini ve kurallarını tek taraflı değiştirme hakkına sahiptir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaşı alan emeklilere, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanacaktır. 18 yaş altında emekli maaşı alan müşterilerimiz için de özel düzenlemeler bulunmaktadır. Anne veya babasının velayetinde bulunmayanlara promosyon ödenecektir. Anne veya babasının velayeti altında bulunanlara ise kendi gelir/aylık tutarı ile Banka aracılığıyla gelir/aylık alan anne veya babasının gelir/aylıkları tutarı toplamını esas alarak velisine promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Nasıl Katılabilirsiniz?

Emekli maaşı promosyon kampanyasına katılmak oldukça basittir. Aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

  1. Emekli maaşınızı DenizBank'a taşıyın.
  2. MobilDeniz veya e-Devlet üzerinden maaşınızı bankamıza aktarın.
  3. Promosyon başvurusunu MobilDeniz veya 0850 222 0 800 iletişim merkezimizi arayarak yapın.
  4. Maaşınızı 3 yıl süre ile bankamızdan alma sözü vererek kampanyaya dahil olun.

Detaylı bilgi için 0850 222 0 800 iletişim merkezi ve tüm şubelerimizden bilgi alabilirsiniz.

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Emekliler İçin Önemli Bir Adım

Bu kampanya, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Emekli maaşı promosyonları, emeklilerin yaşam kalitesini artırabilir ve ekonomik durumlarını daha iyi bir seviyeye taşıyabilir. Siz de DenizBank'ın bu özel kampanyasından faydalanarak emekli maaşınızı daha avantajlı bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Kampanya Duyurusu

DenizBank'ın sunduğu bu özel promosyon kampanyasını kaçırmayın. Emekli maaşınızı DenizBank'a taşıyarak 5.000 TL’ye varan promosyonun tadını çıkarın. Unutmayın, kampanya 31.12.2023 tarihine kadar geçerli. DenizBank, kampanya dönemini ve kurallarını değiştirme hakkına sahip olabilir, bu nedenle fırsatı kaçırmamak için hemen harekete geçin!

Kaynak:Haber Kaynağı

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