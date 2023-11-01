  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!

Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!

Yayınlanma:
Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!
12. Kalkınma Planı kapsamında, dar ve orta gelirli aileler için 375 bin sosyal konut inşa edilecek. Başta Marmara bölgesi olmak üzere riskli yapı stoklarının yenilenmesi için çalışmalar hızlandırılacak...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Kalkınma Planı kapsamında, şehirleşmede yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi adına kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılacağını belirtti.

Bu kapsamda özellikle afete dayanıklı şehirleşmenin sağlanması yönündeki mekansal analiz altyapısı güçlendirilecek.

HEDEF 375 BİN YENİ KONUT

Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afet kaynaklı konut ihtiyacının arz talep dengesi dikkate alınarak karşılanmasının temel alındığı bir politika izlenecek. Plan döneminde dar ve orta gelirli ailelere yönelik 375 bin sosyal konut inşa edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Fahrettin Koca: Uyuz vakaları arttı
Fahrettin Koca: Uyuz vakaları arttı
Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz
Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna için ayrı Filistin için ayrı standart olamaz
1 Kasım 2023 Çarşamba Motorinde ve benzinde indirim varmı - Güncel akaryakıt fiyatları
1 Kasım 2023 Çarşamba Motorinde ve benzinde indirim varmı - Güncel akaryakıt fiyatları
Milyonlarca çalışanı sevindirecek haber- 2024 tatil yılı olacak
Milyonlarca çalışanı sevindirecek haber- 2024 tatil yılı olacak
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Dilan Polat ve eşi Engin Polat gözaltına alındı
Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza
Araç ve ev satışlarında yeni dönem başlıyor: Kurallara uymayanlara büyük ceza
Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi
Bedava internet için öğrencilere Bakanlıktan müjde geldi