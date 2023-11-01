Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!

12. Kalkınma Planı kapsamında, dar ve orta gelirli aileler için 375 bin sosyal konut inşa edilecek. Başta Marmara bölgesi olmak üzere riskli yapı stoklarının yenilenmesi için çalışmalar hızlandırılacak...