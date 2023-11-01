Dar ve orta gelirliye müjde ! 375 bin yeni konut geliyor!
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12. Kalkınma Planı kapsamında, dar ve orta gelirli aileler için 375 bin sosyal konut inşa edilecek. Başta Marmara bölgesi olmak üzere riskli yapı stoklarının yenilenmesi için çalışmalar hızlandırılacak...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12 Kalkınma Planı kapsamında, şehirleşmede yenilikçi çözümlerin geliştirilmesi adına kentsel hizmetlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının artırılacağını belirtti.
Bu kapsamda özellikle afete dayanıklı şehirleşmenin sağlanması yönündeki mekansal analiz altyapısı güçlendirilecek.
HEDEF 375 BİN YENİ KONUT
Kentleşme, nüfus artışı, yenileme ve afet kaynaklı konut ihtiyacının arz talep dengesi dikkate alınarak karşılanmasının temel alındığı bir politika izlenecek. Plan döneminde dar ve orta gelirli ailelere yönelik 375 bin sosyal konut inşa edilmesi amaçlanıyor.
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