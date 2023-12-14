Dar Gelirli Ailelere Yönelik Yeni 5100 TL Sosyal Yardım Ödeneği! Başvuru Şartları ve Detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yönelik sosyal yardım ödemelerinin Aralık ayı için tarihlerini duyurdu. Evde bakım maaşı ödemeleri de bu kapsamda başlamış durumda. Bakanlık, başvurusu onaylanan ve gerekli şartları taşıyan bireylere ödemelerin başladığını açıkladı. Evde bakım maaşı hangi illerde ödendiğini öğrenmek için e-Devlet sorgulama ekranını kullanabilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı: Aralık Ayı Ödeme Tarihleri

Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemeleri Aralık ayında başlıyor. Evde bakım maaşı ödemeleri için bakanlık tarafından yapılan açıklamada, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere, evde bakıma muhtaç hastaları bulunan bireylere yönelik Aralık ayı ödeme tarihleri belirlendi. Bu ödemeler 15 Aralık'ta başlayacak ve 30 Aralık'ta tamamlanacak. Aile Bakanlığı, evde bakım maaşı ödemelerinin hangi illerde yapıldığını 15 Aralık'ta açıklayacak.

E-Devlet Evde Bakım Maaşı Sorgulama Ekranı

Evde bakım maaşı alan bireyler, ödeme tarihlerini öğrenmek için e-Devlet sorgulama ekranını kullanabilirler. Bu ekran üzerinden, T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak, hangi illerde ve hangi günlerde ödeme yapılacağını öğrenebilirsiniz. E-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranında, T.C kimlik numaranızı girerek ödeme tarihlerini anında öğrenebilirsiniz.

Evde Bakım Maaşı Miktarı ve Güncel Durum

Evde bakım maaşı ödemeleri, her 6 ayda bir memur maaş katsayı oranında güncellenir. En son Temmuz ayında artan evde bakım maaşı miktarı güncel olarak 5098 TL olarak belirlendi. Ocak ayında ise evde bakım maaşı ödemelerine bir zam daha yapılacak. Güncel durumu takip etmek için bakanlığın resmi duyurularını izleyebilirsiniz. Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik önemli bir destek olmaya devam ediyor.