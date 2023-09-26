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Damacana Suya Son Bomba: Fiyatlarda Büyük Artış!

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Damacana Suya Son Bomba: Fiyatlarda Büyük Artış!
Türkiye genelinde sürekli olarak artan ürün zamları, damacana su sektörüne de sirayet etti. Vatandaşın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan damacana su, fiyat artışıyla birlikte yeniden gündemde. Peki, Eylül 2023 itibariyle damacana su fiyatları nelerdir?

Türkiye genelinde sürekli olarak artan ürün zamları, damacana su sektörüne de sirayet etti. Vatandaşın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan damacana su, fiyat artışıyla birlikte yeniden gündemde. Peki, Eylül 2023 itibariyle damacana su fiyatları nelerdir?

Tercih Edilen Damacana Su Markalarının Son Durumu

Türkiye'de, damacana suyun kalitesi ve güvenirliği nedeniyle birçok kişi tarafından tercih edilmektedir. Ancak son dönemdeki zam haberleri, tüketicilerin bu ürüne olan talebinde değişikliklere sebep olabilir. Özellikle son dönemde artan maliyetlerle birlikte damacana su fiyatlarındaki bu artışın sebepleri araştırılmaya başlandı.

Eylül 2023 Damacana Su Fiyat Güncellemesi

19 Litrelik Damacana Su Fiyatları Eylül 2023:

  • Erikli Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Kuzeyden Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Fuska Damacana Su (19 Litre): 75,00 ₺
  • Pınar Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Hayat Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Saka Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Karacakaya Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Korusu Damacana Su (19 Litre): 73,00 ₺
  • Abant Damacana Su (19 Litre): 69,00 ₺
  • Gümüş Damacana Su (19 Litre): 45,00 ₺
  • Buzdağı Damacana Su (19 Litre): 70,00 ₺
  • Güroluk Damacana Su (19 Litre): 65,00 ₺

Kaynak:Haber Kaynağı

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