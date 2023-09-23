Dacia Sandero'nun Yeni Stepway Model Özellikleri ve Fiyatı Şaşırttı! Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Dacia'nın popüler otomobil markası Renault, Eylül ayına özel fiyatlarla tüketicilerin ilgisini çekiyor. Özellikle Dacia'nın sevilen modeli Sandero Stepway, yeni bir görünümle karşımıza çıkıyor. Bu yazımızda Dacia Yeni Sandero Stepway modelinin Eylül ayına özel fiyat listesini inceleyeceğiz. Ayrıca, bu fiyatlarla ilgili detayları ve öne çıkan özellikleri paylaşacağız.

Dacia Yeni Sandero Stepway Fiyatları

Essential Stepway Tce 90 bg - 874.000 ₺

Dacia'nın Eylül ayı fiyatlarıyla dikkat çeken modellerinden biri olan Essential Stepway Tce 90 bg, 874.000 ₺ fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Bu model, hem performansıyla hem de şık tasarımıyla dikkat çekiyor.

Essential Stepway Eco-G 100 bg - 908.000 ₺

Dacia'nın çevre dostu versiyonu olan Essential Stepway Eco-G 100 bg, 908.000 ₺ fiyatıyla satın alınabilir. Bu versiyon, yakıt tasarrufu sağlayan Eco-G motoruyla çevre bilincine sahip tüketicilere hitap ediyor.

Essential Stepway Tce 90 bg CVT - 920.000 ₺

Otomatik vites tercih edenler için ideal bir seçenek olan Essential Stepway Tce 90 bg CVT, 920.000 ₺ fiyatıyla sunuluyor. Otomatik vitesin sunduğu konforu arayan sürücüler için mükemmel bir seçenek.

Expression Stepway Tce 90 bg CVT - 971.000 ₺

Daha fazla donanım ve konfor arayanlar için Expression Stepway Tce 90 bg CVT modeli, 971.000 ₺ fiyatıyla dikkat çekiyor. Bu versiyon, şehir içi ve şehir dışı kullanım için ideal bir seçenek sunuyor.

Extreme Stepway Tce 90 bg CVT - 1.001.000 ₺

Dacia'nın en üst donanım seviyesi olan Extreme Stepway Tce 90 bg CVT, 1.001.000 ₺ fiyatıyla tüketicilere sunuluyor. Bu model, en yüksek performansı ve en geniş donanım seçeneklerini arayanlar için ideal bir tercih.

Dacia Yeni Sandero Stepway Eylül fiyatları, her bütçeye uygun seçenekler sunuyor. Bu fiyatlarla birlikte, Dacia'nın güvenilir ve ekonomik otomobillerinden birini sahibi olabilirsiniz. Eylül ayına özel fırsatları kaçırmamak için en yakın Dacia bayisine uğrayarak detaylı bilgi alabilirsiniz. Unutmayın ki fiyatlar stoklarla sınırlıdır, bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.