Dacia Duster Türkiye Fiyatı Dibi Gördü! Sıfır Fiyatı 150.000 TL İndirime Girdi

Dacia'nın SUV segmentindeki iddialı modeli Duster, Türkiye pazarında fiyat-performans dengesi ile önemli bir konum elde etti. 985.000 TL'den başlayan fiyatlarla sunulan Duster, hem bütçe dostu hem de üstün performansıyla dikkat çekiyor.

Duster'ın İlk Bakışta Sunulan Özellikleri

Duster'ın giriş seviyesi donanımında, 90 beygir gücünde benzinli bir motor ve manuel şanzıman bulunuyor. Bu motor, günlük sürüşler için ideal bir güç sunarak sürücülere ekonomik bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca manuel şanzıman, vites değişikliklerini seven sürücülere daha fazla kontrol imkanı sunuyor.

Geniş ve Pratik Bagaj Hacmi

Duster, büyük aileler veya seyahat severler için 475 litrelik geniş bir bagaj hacmi sunuyor. Bu, büyük valizlerin, ekipmanların veya alışverişlerin rahatça sığabileceği bir alan demektir. Pratik bagaj tasarımı, kullanıcıların günlük ihtiyaçlarına mükemmel bir cevap veriyor.

İdeal SUV Deneyimi

Duster'ın donanım yelpazesi, SUV tutkunlarının ihtiyaçlarına göre zengin seçenekler sunar. Yüksek oturma pozisyonu, geniş iç mekan ve mükemmel görünürlük, Duster'ı hem şehir içi hem de şehir dışı sürüşler için ideal bir araç haline getirir. Ayrıca, güvenlik ve konfor özellikleri ile kullanıcılarına üstün bir deneyim sunar.

Dacia Duster Fiyatları

Şimdi en merak edilen konuya, yani Dacia Duster'ın fiyat detaylarına geçelim:

Essential TCe 90 bg Fiyatı: 985.000 ₺

Essential ECO-G 100 bg Fiyatı: 1.028.000 ₺

Expression ECO-G 100 bg Fiyatı: 1.043.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x2 Fiyatı: 1.082.000 ₺

Essential TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.084.000 ₺

Essential TCe 150 bg 4x4 Fiyatı: 1.155.000 ₺

Journey TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.176.000 ₺

Essential Blue dCi 115 bg 4x4 Fiyatı: 1.245.000 ₺

Extreme TCe 150 bg EDC Fiyatı: 1.212.000 ₺



Duster, geniş model yelpazesi ve uygun fiyat seçenekleri ile Türkiye pazarında öne çıkıyor. Her bütçeye ve ihtiyaca uygun bir Duster modeli bulunuyor. Fiyat performans açısından iddialı olan bu SUV, hem günlük sürüşlerde hem de uzun yolculuklarda mükemmel bir tercih sunuyor. Dacia Duster, Türkiye otomobil pazarının vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.