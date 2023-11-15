Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesinin en büyük arzuları olduğunu ifade etti.

KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümü ve 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı törenlerine katılmak üzere Lefkoşa'da bulunan Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanlığı ofisinde bir araya geldi.

Yılmaz, başa baş görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, KKTC'nin kuruluşunun 40. yılı dolaysıyla Kıbrıs Türk halkının cumhuriyet coşkusunu yürekten paylaştığını belirterek, Kıbrıs meselesini milli dava olarak görüp önem verdiklerini ve bu alandaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının özden gelen egemen eşit ve eşit uluslararası statüsünün çözümün anahtarı olduğunu, bu durumu devamlı surette muhataplarına izah ettiklerini vurgulayan Yılmaz, "Ne yazık ki Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin bu haklar konusunda bir adım atamadığını görüyoruz. KKTC'nin tanınması, Kıbrıs meselesinde kalıcı adil bir çözümün yolunu açacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ortaya koyduğu egemen eşit, eşit uluslararası statüdeki iki devletli vizyonu kuvvetle desteklediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"KKTC'nin tanınması, uluslararası toplumda hak ettiği yere gelmesi en büyük arzumuzdur. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in KKTC bayrağının etkinliklerde ve her yerde dalgalandırılması yönündeki açıklamasını büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Sizin (KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar) Azerbaycan ziyaretinizin de başarılı geçmesinden dolayı memnuniyet duyduk. Azerbaycan'a yaptığınız ziyaretin KKTC ile Türk dünyası arasındaki ilişkileri geliştirmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum."

KKTC ile BM arasında Yiğitler-Pile yolu ile ilgili mutabakattan memnuniyet duyduklarını aktaran Yılmaz, son dönemde ortaya çıkan sorunların da aşılmasını diledi.

Rumların, Pile-Yiğitler yolu konusunda oldu bitti peşinde çaba harcadıklarını anlatan Yılmaz, bu çabaların boşa çıkacağını kaydetti.

Türkiye ile KKTC arasında imzalanan 2023 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması'nda yer alan projelerin birer birer uygulamaya konulduğunu dile getiren Yılmaz, Türkiye'nin her konuda KKTC'yi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.

Yılmaz, Kıbrıs Türk halkına uygulanan ambargo ve engellemelerin son bulması gerektiğinin altını çizerek "Ne yaparsa yapsınlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu kapıları açacaktır ve hak ettiği yere gelecektir. 40. yılınızı bir kez daha kutlarım, nice 40 yıllara. Biz, 100 yıllık, siz 40 yıllık bir Cumhuriyet oldunuz. Bizden daha genç. Bu 100 ve 40 yıllık birikimle, 'Türkiye Yüzyılı'nı' ve Kıbrıs Türk halkının yüzyılını, geleceğini çok daha güçlü, sağlam temeller üstüne hep birlikte inşa edeceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Yılmaz'a Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Türkiye'den gelen heyet üyeleri eşlik etti.

"Egemenliğin sulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz"

Ziyarette konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyeti, KKTC'nin 40. kuruluş yıl dönümünde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti.

KKTC'nin artık yoluna iki devletli çözüm vizyonuyla devam ettiğini anlatan Tatar, çözüm için Kıbrıs Türk halkının eşit egemen ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesinin esas olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Kıbrıs'ta iki ayrı halk ve demokrasi olduğunu söyleyen Tatar, "Egemenliğin sulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bunun başka yerlere çekilmesine asla onay vermeyeceğiz. Biz Türkiye ile birlikte uyum içinde yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Tatar, Ukrayna ve Filistin'de yaşananların ardından, Türkiye'nin Kıbrıs'taki garantörlüğü ve Ada'da konuşlanan Mehmetçiğin öneminin bir kez daha anlaşıldığını kaydetti.