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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'nın başkent oluşunun 100. yıl dönümünü kutladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hür ve bağımsız yaşama mücadelesinde tarihi bir vazife üstlenerek devletimizin kuruluşuna ev sahipliği yapan Ankara'nın başkent ilan edilişinin 100. yıl dönümünü kutluyorum. Vatanımızın yarınları için canından vazgeçen, bu uğurda şehit düşen tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

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