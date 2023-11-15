Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kararıyla O Bankadan 1 Milyon TL Faizsiz Borç Kapatma Kredisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesiyle başlayan borç kapatma kredisi kampanyası, Halkbank aracılığıyla özellikle borç ödeme zorlukları çeken vatandaşlara yönelik çekici fırsatlar sunuyor. Ancak, bu avantajlardan kimlerin yararlanabileceğini ve krediye başvurmak için gereken kriterleri bilmek önemli.

Borç Kapatma Kredisi İçin Talep Edilen Kriterler

Borç kapatma kredisinden faydalanmak isteyenler için belirlenen kriterler şu şekildedir:

1. Halkbank Kredi Kullanan Esnaflar

Halkbank üzerinden kredi kullanan ve ödemelerinde zorlanan esnaflar bu kampanyadan yararlanabilir.

2. Belirli Şartlara Sahip Olan Esnaflar

Kampanyadan faydalanmak için belirli şartlara sahip olan esnaflar, ödeme planlarında kolaylık ve destek sağlanacak.

Cumhurbaşkanı Müjdesi: Avantajlı Kredi Detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesiyle duyurulan borç kapatma kredisi, Halkbank aracılığıyla kredi kullanan ve ödemelerini yapmakta zorlanan esnaflar için özel avantajlar sunuyor. Detaylar şu şekildedir:

1. Erteleme Avantajı

Borç kapatma kredisi kampanyası dahilinde, Halkbank kullanan esnaflara sunulan avantajlardan biri, ödemelerini 6 ay erteleyebilme imkanıdır.

2. Uzun Vadeli Kredi

Kredi avantajlarından bir diğeri ise 36 ay vade seçeneğidir. Bu uzun vadeli kredi, esnaflara borçlarını daha rahat bir şekilde ödeme fırsatı tanır.

3. Düşük Faiz Oranı

Cumhurbaşkanı tarafından müjde edilen kredi kampanyası, %4 faiz oranıyla esnaflara maddi destek sağlamaktadır.

Nasıl Başvurabilirsiniz?

Borç kapatma kredisi kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Halkbank'ın resmi web sitesini ziyaret edebilir veya en yakın banka şubesine başvuruda bulunabilirsiniz. Kampanyadan yararlanarak, esnaf olarak borçlarınızı daha kolay ve avantajlı bir şekilde ödeyebilir, finansal rahatlamanın tadını çıkarabilirsiniz.