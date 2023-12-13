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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıla Özel Doğal Gaz Kampanyası! 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Olacak

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeni Yıla Özel Doğal Gaz Kampanyası! 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki BOTAŞ, Nisan 2024'e kadar doğal gaz tüketimini ücretsiz hale getiriyor. Yeni satış fiyatları ve elektrik üretim amaçlı tarife ile enerji maliyetlerinde önemli avantajlar sağlanıyor. Türkiye genelinde 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimi devlet destekli olarak ücretsiz olacak, konut ve sanayi abonelerine ekonomik rahatlama sunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetimindeki BOTAŞ, Nisan 2024'e kadar geçerli olacak şekilde, 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimini ücretsiz hale getirme kararı almıştır.

Doğal Gaz Kullanıcılarına Ekonomik Avantaj

Doğal gaz kullanıcıları için müjdeli bir gelişme! Cumhurbaşkanı liderliğinde alınan bu karar, özellikle konut tüketicileri arasında sevinçle karşılanmaktadır.

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Yeni Satış Fiyatları Belirlendi

Kararın bir parçası olarak, satış fiyatlarıyla ilgili detaylar da belirlenmiştir. Konut tüketicileri için 1000 metreküp doğal gazın satış fiyatı 4 bin 80 lira olarak açıklanmıştır.

Satış Fiyatlarına Dair Detaylar

  • Konut tüketicileri için 1000 metreküp doğal gaz: 4 bin 80 lira
  • Sanayi aboneleri kademe 1: 8 bin 549 lira
  • Sanayi aboneleri kademe 2: 11 bin 374 lira

Elektrik Üretim Amaçlı Tarife

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak açıklanmıştır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Nisan 2024'e kadar olan süreçte 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimi ücretsiz olacaktır.

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Ücretsiz Doğal Gaz Desteği Nisan 2024'e Kadar Uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklama ile 25 metreküpe kadar olan doğal gaz tüketimi desteğinin Nisan 2024 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

Ücretsiz Tüketim Türkiye Genelinde!

Doğal gaz için alınan bu karar ile 25 metreküpe kadar olan tüketim ücretsiz olacak. Tüm Türkiye'de 1 Nisan 2024 tarihine kadar 25 metreküp, yaklaşık 120 liralık gaz ücretsiz olacaktır.

Devlet Destekli Ücretsiz Tüketim

2023 yılından bu yana doğal gaz faturalarındaki 25 metreküplük kısım devlet tarafından karşılanıyor. Kullanım miktarı bunu altında kalırsa vatandaşlar ücret ödemeyecek. Türkiye genelinde enerji maliyetlerini düşüren bu adım, doğal gaz kullanıcılarına önemli bir finansal rahatlama sağlayacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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