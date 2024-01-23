Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversite Öğrencilerine Yeni Burs Ödeneği! Ay Başında Hesaplara 4000 TL Yatacak

Milyonlarca vatandaşı etkileyen zamların gölgesinde, öğrenci kesimini sevindiren önemli bir gelişme yaşandı. Yılbaşıyla birlikte maaşlarda artış, hizmet ve ürünlerde zam, vergilerde yükselme gibi bir dizi artış devam ederken, ülkemizde enflasyon nedeniyle birçok kesim geçim sıkıntısı çekiyor. Özellikle şehir dışında okuyan ve kendi şehrinde eğitim alan öğrenciler, finansal zorluklarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu noktada KYK burslarına ek olarak belediyeler, öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Peki, 2024 KYK bursu ne kadar? Belediyelerden öğrencilere nakdi destek ne kadar olacak? İşte 2024 yılına dair üniversite bursları...

2024 KYK Burs ve Kredisine Yapılan Zam

Üniversite öğrencilerine yönelik KYK (Kredi ve Yurtlar Kurumu) burs ve kredileri, 2024 yılında artış gösterdi. Yeni yılda öğrencilere sağlanan burslarda bir artış yaşanırken, devlet bağlantılı çeşitli kurumlar ve kuruluşlardan da nakdi destekler gelmeye devam ediyor. Artan yaşam maliyetleri, üniversite öğrencisi olan aileleri nakit bulmada zorluk yaşatıyor. KYK bursları, öğrencilerin eğitim sürecinde karşılaştığı sosyal ve ekonomik sorunlara destek olmayı amaçlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkısıyla, yeni yılda öğrencilere yapılan maddi destekler arttı. Lisans öğrencilerine her ay yatırılan 1.250 TL, 2024 zammıyla birlikte 2 bin TL'ye yükseldi. Yüksek lisans öğrencileri ise artık 2 bin 500 TL yerine 4 bin TL alacak. Doktora öğrencilerine sağlanan 3 bin 750 TL maddi destek de 6 bin TL'ye çıkarıldı.





Belediyelerden Üniversite Öğrencilerine Nakdi Destek

Küresel çapta etkisini gösteren enflasyon, ülkemizde de alım gücünü etkiliyor. Hem eğitim hem de sosyal hayatta zorlanan öğrencilere, büyük bir destek daha geldi. Ailesiyle yaşayan ya da şehir dışında eğitim alan tüm üniversite öğrencilerine yönelik belediyeler tarafından yapılacak destek ödemeleri 2 bin TL olacak. Önümüzdeki aydan itibaren T.C. kimlik numarasına göre hesaplara yatırılacak KYK bursları ve kredilerinin yanı sıra belediyelerden gelecek 2 bin TL ödeme, öğrencilere maddi destek sağlayacak.

Yeni Ayda 2.000 TL Nakdi Destek

Belediyeden gelen yeni bir deneme projesi duyurusu, binlerce öğrenciyi sevindirdi. KYK burslarına ek olarak sağlanacak 2 bin TL ödeme ile öğrenciler toplamda 4 bin TL'yi alacaklar. Sosyal ve ekonomik olarak rahatlayacak olan öğrenciler için ilk çağrı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den geldi.

Diğer Belediyeler de Hazırlanıyor

Gaziantep Belediyesi'nin öğrencilere yönelik sağladığı nakdi destek, büyük ilgi gördü. Şimdi diğer şehirlerdeki belediyelerden de öğrencilere nakdi destek sağlama hazırlığı yapılıyor. Deprem bölgesinde hızla yayılması beklenen nakdi destek öncelikle Islahiye ve Nurdağı ilçelerindeki öğrencilere destek olmak amacıyla planlandı.