Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Toplu Taşımaya O Tarihe Kadar %45 İndirim Tarifesi!

Son yapılan düzenleme ile birlikte, İstanbul'da toplu taşıma kullanıcıları için müjdeli bir haber var. Artık kredi kartları, banka kartları ve temassız ödemelerde önemli bir indirim uygulanacak. Ayrıca, sınırlı kullanım biletlerinde de %33'lük bir avantaj sağlanacak. Bu sayede, toplu taşıma kullanıcıları ekonomik bir seyahat deneyimi yaşayacak.

İndirim Oranları ve Kapsamı

Yeni karara göre, İstanbul'da otobüs, vapur, metro ve tramvay hatlarında kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart ile yapılan ödemelerde %33'lük indirim uygulanacak. Sadece İstanbul Kart değil, toplu taşıma hizmetinden faydalanan herkes bu avantajdan yararlanabilecek. İndirimli seyahat etmek hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Bilet Ücretlerinde Gözle Görülür İndirimler

Düzenleme kapsamında, tek geçişlik bilet ücreti 30 TL'den 20 TL'ye, iki geçişlik bilet ücreti 50 TL'den 38 TL'ye, üç geçişlik bilet ücreti ise 80 TL'den 60 TL'ye düşürüldü. Marmaray'ı kapsayan tek geçişlik bilet ücreti de 80 TL'den 60 TL'ye çekildi. Yani, seyahat etmek artık daha uygun ve ekonomik!

Geçerlilik Tarihi ve Avantajlar

Alınan bu kararlar 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren İstanbul'da toplu taşıma kullanan herkes, indirimli ücret avantajlarından faydalanabilecek. Yeni düzenleme ile birlikte İstanbullular, hem ekonomik hem de konforlu bir toplu taşıma deneyimi yaşayacaklar. İndirimli seyahat fırsatlarını kaçırmayın!