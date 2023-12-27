Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması: Yüzde 49 Zamla 17.002 TL Oldu!

Türkiye genelini ilgilendiren asgari ücret belirleme süreci tamamlandı ve 7 milyon asgari ücretli çalışan için beklenen sonuçlar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan bir heyetle bir araya geldi.

Yeni Asgari Ücret: 17 Bin 2 Lira

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, komisyonun çalışmalarını tamamladığını duyurarak yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Bakan Işıkhan, süreçte taraflar arasında adil bir denge sağlanması için hakem rolü üstlendiklerini vurgulayarak, olumlu bir yaklaşım sergileyen tüm paydaşlara teşekkür etti.

Türk-İş'in Talebi ve Kabul Edilen Rakam

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın talebi 18 bin lira idi, ancak görüşmeler sonucunda kabul edilen asgari ücret miktarı 17 bin 2 lira oldu. Atalay, fiyat artışlarına dikkat çekerek işveren temsilcisi ve bakanın gösterdiği anlayış için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Onayı

Ankara'da devam eden çalışmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş ve TİSK temsilcilerini kabul etti. Cumhurbaşkanı, belirlenen asgari ücreti onaylayarak süreci tamamladı.

Asgari Ücretin Maliyeti ve Geçerlilik Tarihi

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak ve 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak uygulanacak. Bu, eski asgari ücrete göre yüzde 49'luk bir artışı temsil ediyor.

İşçi Sendikalarının İstekleri ve Beklentiler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ’i ziyaret ederek asgari ücret belirleme sürecine ilişkin görüşmelerde bulundu. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay, yapılan istişarelerin devam ettiğini ve sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Asgari Ücretin Önceki Durumu

Eski asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş iken, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyordu. İşverene toplam maliyet ise 15 bin 762 lira 4 kuruştu, bu miktarın içinde brüt asgari ücret, sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta primi bulunmaktaydı.