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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sivillere yönelik saldırılarını durdurma çağrısı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e sivillere yönelik saldırılarını durdurma çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye yönelik saldırıların genişlemesinin daha fazla acı, ölüm ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyeceğini vurguladı.

"Çocukları, kadınları, sivilleri katlederek; hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri bombalayarak güvenliğin sağlanamayacağı açıktır." görüşünü aktaran Erdoğan, zulümle abat olunmayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımına şöyle devam etti:

"İsrail yönetimi, hatadan geri dönmek, devlet aklıyla hareket etmek yerine, bölge dışı aktörlerin de kışkırtmasıyla örgüt gibi davranmaktadır. Batılı ülkelerin teşvik ettiği, Batılı medya kuruluşlarının adeta meşrulaştırma yarışına girdiği bu cinnet furyasından bölgemizin bir an önce kurtarılması gerekmektedir. Tüm devletleri ve uluslararası kuruluşları, bir an önce Gazze’de insani ateşkesin tesisine yönelik girişimlere samimiyetle destek olmaya davet ediyorum. İsrail yönetimine, sivillere yönelik saldırılarının kapsamını asla genişletmemesi ve soykırıma varan operasyonlarını derhal durdurması çağrımızı yineliyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Müslümanların, Yahudilerin, Hristiyanların ve bu topraklarda yaşayan herkesin emniyetini garanti edecek yeni mekanizmaların kurulmasıyla bölgemizin kalıcı istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye, daha fazla masum kanının akmaması, daha fazla insani trajedinin yaşanmaması ve Filistin’deki çatışmaların geri dönülmez noktaya varmadan çözümü için üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak:Haber Kaynağı

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