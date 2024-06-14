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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Kurban Bayramı Öncesi Büyük Kıyak! Bayram Öncesi Hesaplara 12 Bin TL Yatacak!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Kurban Bayramı Öncesi Büyük Kıyak! Bayram Öncesi Hesaplara 12 Bin TL Yatacak!
Türkiye'de emekliler için sunulan ek ödeme fırsatları, Kurban Bayramı öncesinde büyük ilgi çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kamu bankaları tarafından yapılan bu ödemeler, SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklilerini kapsıyor. Her emekli için önemli bir destek olan bu ek ödemeler, bayram öncesinde maddi rahatlık sağlıyor.

Türkiye'de emekliler için Kurban Bayramı öncesinde ek ödeme fırsatları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamaya göre saat 08.00'de duyurulan yeni ödeme, emekli maaşlarına ek olarak 12.000 TL'ye kadar yapılacak. Bu ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklilerini kapsamaktadır. Başvuruların bayram öncesinde tamamlanması durumunda, ödemeler bayramda gerçekleştirilecektir. İşte emekliler için sunulan son bayram öncesi ek ödeme imkanı ve şartları...

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Bankalardan Ek Ödeme Kampanyaları Başladı

Emekli maaşı alanlar için Kurban Bayramı'na sayılı günler kala bankalar tarafından ek ödeme kampanyaları başlatıldı. SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklileri için Cumhurbaşkanı talimatıyla 12.000 TL'ye kadar ek ödeme fırsatı sunulacak. Başvuruların bayram öncesinde yapılması halinde ödemeler bayramda da devam edecek. Milyonlarca emekliyi kapsayan bu ek ödemenin başvuru adresleri ise Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank olarak belirlendi. Bu üç kamu bankasına başvuran tüm emekliler ek ödeme alma hakkına sahiptir. İşte bayram öncesi emeklilere yönelik yapılacak son ek ödeme detayları...

Bayram Öncesi Son Ödeme Duyurusu

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank tarafından bayram öncesi son ödeme duyuruları yapıldı. Cumhurbaşkanının talimatıyla harekete geçen ve emekli promosyon ücretlerini artıran kamu bankaları, Kurban Bayramı öncesinde de 12.000 TL'ye kadar ek ödeme yapacak. Kamu bankalarının sağlayacağı bu ek ödeme, emekli promosyonu olarak tamamen karşılıksız şekilde ödenecek.

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Ödeme Şartları

SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklilerine ek para verecek olan kamu bankalarında tek bir şart bulunmaktadır: Emekli maaşınızı bu bankalardan birine taşımak ve 3 yıl boyunca bu bankadan almaya devam etmek. Devlet bankaları ekstra koşul aramamakta olup, emekli maaşını bu bankalara taşıyan herkese koşulsuz olarak anında ödeme yapmaktadır.

3 İş Günü İçinde Hesaplarda

Bayram öncesinde ek para almak isteyen emekliler, mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilirler. Başvurularını tamamlayan emeklilere ödemeler, 3 iş günü içerisinde ilgili hesap numaralarına otomatik olarak yatırılacaktır. Bayram tatili olması durumunda bile, kamu bankaları ödemeleri emeklinin IBAN numarasına otomatik olarak aktaracaktır.

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