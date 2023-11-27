Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere 5.000 TL İkramiye ve 12.350 TL Promosyon Müjdesi!

Emekliler için Kasım ayı, maddi rahatlama ve sevinç ayı olarak gelmeye devam ediyor! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında duyurulan 5 Bin TL ikramiye haberi, emeklileri sevince boğdu. Ancak bu sevinç, Garanti BBVA'nın dev promosyon teklifiyle birleşerek daha da arttı. Garanti BBVA, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyanlara özel sunulan 12.350 TL'lik promosyon teklifi ile finansal yükleri hafifletiyor.

Garanti BBVA'dan Emeklilere Özel Dev Promosyon Teklifi: 12.350 TL!

Garanti BBVA, emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan emeklilere özel bir promosyon teklifi sunuyor. Bir defaya mahsus olmak üzere verilen 5 Bin TL ikramiye müjdesinin ardından, Garanti BBVA'nın emeklilere sunduğu bu dev promosyon, maddi kaygıları gideriyor. Banka, emekli müşterilerine 12.350 TL promosyon ödemesi yapacak ve bu özel teklif emekliler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Aynı zamanda, banka promosyon savaşlarına da hız kazandırıyor.

Taşıma Şartı ve Ek Avantajlar: Garanti BBVA’nın Cazip Teklifi

Garanti BBVA'nın özel promosyon teklifi, emeklilere kendi bünyelerine maaş taşıma şartına bağlı olarak geçerli olacak. Emekliler, 3 yıl boyunca Garanti BBVA'da maaşlarını almaya devam etmeyi taahhüt etmeleri halinde 12.350 TL'lik promosyonun sahibi olacaklar. Ayrıca, bu süre zarfında düşük faizli kredi imkanlarından da faydalanabilecekler.

Kasım Ayında Hem İkramiye Hem Promosyon: Emekliler İçin Çifte Avantaj

Emekliler için Kasım ayı, finansal anlamda çifte avantajlarla dolu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasındaki 5 Bin TL ikramiye haberinin yanı sıra, Garanti BBVA'nın cömert promosyon teklifi de ek avantajlar sunuyor. Emekliler, devletin bir defaya mahsus sunduğu ikramiye ile birlikte bankanın sağladığı bu özel promosyonla cebini daha da doldurmanın keyfini yaşayacaklar.