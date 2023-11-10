  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak

Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Suudi Arabistan'da 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gidecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere tertiplenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi'ne katılacak.

Zirvede, İslam aleminin temsilcilerinin, yaşanan gelişmeler karşısında atılacak somut adımlar hakkında fikir teatisinde bulunması öngörülüyor.

Zirve oturumuna hitap edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, toplantı marjında, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi yarın başlıyor
Emekliye müjdeli haber: 5 bin TL destek ödemesi yarın başlıyor
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde yarın fırtına bekleniyor
Anayasa Mahkemesi mi Yargıtay mı daha üstün?
Anayasa Mahkemesi mi Yargıtay mı daha üstün?
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz
Büyük Önder Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı
Büyük Önder Atatürk, Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında törenle anıldı
Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
Büyük Önder Atatürk için Anıtkabir'de devlet töreni düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yükselişine hiçbir güç engel olamayacaktır
Devletten Kadınlara Yönelik 3.456 TL Yeni Sosyal Yardım! Başvuru Şartları ve Detaylar
Devletten Kadınlara Yönelik 3.456 TL Yeni Sosyal Yardım! Başvuru Şartları ve Detaylar