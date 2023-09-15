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Erdoğan duyurdu: Ek ders ücretlerine yüzde 25 zam

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Erdoğan duyurdu: Ek ders ücretlerine yüzde 25 zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler) Saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "2002'de göreve geldiğimizde derslik sayımız 343 bindi. Bugün bu sayı 2 kata yakın artışla 620 bine çıktı." ifadesini kullandı.

Ücretli öğretmenlerin saatlik ek ders ücretleri

Erdoğan, şöyle devam eti:

"(Ücretli öğretmenler ve usta öğreticiler) Saatlik ek ders ücretlerinde yaklaşık yüzde 25 oranında ilave bir artışa gidiyoruz.

Böylece aylık ücretlerinde 2023 yılında yüzde 91 oranında artış yapmış olacağız."

Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerin bursları

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milli Eğitim burslusu lisansüstü öğrencilerimizin burslarını, okudukları ülkenin şartlarına göre değişen oranlarda yükseltiyoruz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, "Burslarda döviz bazında ortalama yüzde 26-27 civarında bir zam yapmış oluyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğrudan istikbalimizi ilgilendiren eğitim konusu, ideolojik kakofoniye mahkum edilmesin.

Eğitim meselesinde, siyasi görüşü ne olursa olsun tüm paydaşların yapıcı eleştirilerine açığız. Fikri olan paylaşsın, tenkidi olan iletsin."

"Türkiye, her meselesini konuşacak, ortak akılla çözüm yolları bulacak kapasiteye sahip bir ülke"

Erdoğan, "Türkiye, eğitim başta olmak üzere, her meselesini konuşacak, tartışacak, ortak akılla çözüm yolları bulacak kapasiteye sahip bir ülkedir." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sözde milletvekili çıkmış Mehmetçiğime saldırıyor, mensubu olduğu ana muhalefet partisi kalkıp da bu milletvekilli müsveddesine en ufak bir söz söylemiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel güç odaklarının özendirdiği sapkın akımlarla mücadeleden asla taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

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