Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin ayağına vurulan prangaları söküp atma vakti gelmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhuriyetimizin 100. yaşını, bir anma etkinliğinden öte yeni reform hamlelerimizle hak ettiği şekilde kutlamak istiyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sivil anayasa talebi, iradesine gerektiğinde canı pahasına sahip çıkan aziz milletimize anasının ak sütü gibi helaldir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını genişletme idealimizin tepesinde ülkemizi darbe anayasasından kurtarmak vardır." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Yeni anayasa) Bu talebe, siyaset kurumu başta olmak üzere, sorumluluk makamında olan hiç kimsenin kulak tıkama lüksü yoktur." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Klasörler dolusu delile rağmen terör elebaşılarına yönelik hiçbir adım atılmamasını ne kendimize ne milletimize izah edemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce evladını teröre kurban vermiş bir millet olarak, eli kanlı canilere gösterilen müsamahakar tavrı gerçekten anlayamıyoruz." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dostlarımızdan, kınamayla birlikte somut adımlar görmek istiyoruz. Bizi teskin, terörü telin eden beyanatların, yaramıza merhem olmayacağı bilinmeli." açıklamasında bulundu.