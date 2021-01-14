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Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü mesaisini paylaşarak, ülke için durmadan çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya uygulamasıTelegram'dan paylaşımda bulundu. 

"Günaydın, sevgili kardeşim" ifadesiyle mesajına başlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün mesaimize AK Parti Genel Merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 14.00'te MKYK, akşam saat 17.00'de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz. Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz. Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum."

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