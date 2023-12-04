Cumhurbaşkanı Erdoğan O Sosyal Yardım Paralarına Yüzde 60 Zam Yaptığını Açıkladı! İşte Güncel Sosyal Yardım Maaşları

Sosyal yardım alan binlerce vatandaş, 2024 Ocak ayındaki zamların ne kadar olacağını merakla bekliyor. Sosyal yardım miktarları genellikle memur maaş katsayısındaki değişikliklere ve enflasyon oranlarına bağlı olarak düzenlenmektedir. Bugün açıklanacak olan Kasım ayı enflasyon oranları, emekli ve memur maaşları için yeni yılda alınacak zam oranlarını büyük ölçüde belirleyecektir. Ocak ayında sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak? İşte güncel maaş hesaplamaları...

Sosyal Yardım Ödemeleri Artıyor!

65 Yaş Aylığı

Sosyal güvencesi olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara ödenen aylık, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışı yansıtmaktadır. Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılmaktadır; ancak bu tutar, şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik artış oranına bağlı olarak 3 bin 405 liraya çıkmaktadır.

Bu tutar, Aralık ayı enflasyon verilerine göre daha da artacaktır. 65 yaş aylığı için kişinin ve eşinin gelirine bakılmaktadır. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa, 65 yaş aylığından yararlanılabilmektedir. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecektir.

Evde Bakım Aylığı

Bakıma muhtaç yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği, 5 ayda oluşan yüzde 45'lik artışa bağlı olarak 7 bin 391 liraya yükselmektedir. Bu tutar da Aralık ayı enflasyon verilerine göre daha da yükselecektir. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecektir. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanmaktadır.

Engelli Aylığı

Yüzde 45'lik artışa göre yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 718 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 77 liraya yükselmektedir. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanmaktadır. Bu tutar da Ocak ayında devreye girecek yeni asgari ücretle artacaktır.

Engelli Yakını Aylığı

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 874 lira iken, bu tutar şu ana kadar oluşan yüzde 45'lik artışa göre 2 bin 718 liraya çıkmaktadır. Bu destekten yararlanmak için hane içindeki kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekmektedir. Bu tutar da Ocak ayında yükselecektir.