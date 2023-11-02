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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'ne katılmak üzere Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz uğurladı.

Erdoğan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Kazakistan'a gitti.

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