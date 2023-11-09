Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğnemeye devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Ekonomik Teşkilatı Liderler Zirvesi’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail tarafından acımasızca öldürülen 11 bine yakın Gazzelinin yüzde 73'ü kadın ve çocuklardan oluşuyor, İsrail yönetimi insanlığa dair ne kadar değer varsa hepsini çiğneyerek, okulları, camileri, kiliseleri, hastaneleri üniversiteleri bombalamaya devam ediyor. Şu an 11 bin çocuk, kadın öldürüldü dünya sessiz. Başta ABD, Batı hep birlikte sessizler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar 230 tonu aşan 10 uçak dolusu insani yardım malzemesini Mısırlı kardeşlerimizin de desteğiyle El-Ariş Havalimanı'na sevk ettik." diye ekledi.

Erdoğan, "500 milyonluk nüfusu ve 1,5 trilyon doları bulan toplam geliriyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı bu açıdan şüphesiz önemli bir konuma sahip. EİT olarak hep birlikte Müslümanlar olarak sesimizi bugün çıkartmayacaksak, yükseltmeyeceksek, ne zaman yükselteceğiz." diyerek konuşmasına devam etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karabağ'da 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin tamamen sona ermesiyle birlikte, bölgemizde kalıcı barışa bir adım daha yaklaştığımızı görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gayri hukuku uygulamalarla, haksız bir şekilde baskı ve izolasyon altında tutulan Kıbrıs Türklerinin seslerini duyurmak hepimizin sorumluluğudur." diye ekledi.