Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Özbekistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.