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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Özbekistan'a gitti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Özbekistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16'ncı Zirvesi'ne katılmak üzere, özel uçak "TUR" ile saat 11.00'de, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e hareket etti.

Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da Taşkent'e gitti.

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